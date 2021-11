Definidas palestras da Feira Negócios Daqui

A Feira Negócios Daqui que vai acontecer nos dias 3 e 4 de dezembro em Tenente Portela, também oportunizará a qualificação através de eventos que ocorrerão na Câmara Municipal.

No local serão realizadas duas palestras e um painel. No dia 03 as 14 horas ocorre a palestra Imposto de Renda para o produtor rural, como evitar problemas ministrada pelo extensionista da EMATER Roberto Ferreira. No dia 04 as 09h30min, ocorre um painel com o presidente da Emater Edmilson Pedro Pelizzari. O evento é destinado a prefeitos e lideranças regionais.

E no dia 04 também, só que as 10h30min ocorre uma palestra sobre as perspectivas econômicas para o milho e para a Soja com o economista do Sistema Farsul Antônio da Luz. Para as palestras, como há um número de vagas limitados, será necessário reservar vagas antecipadamente pelo número 3551-1863.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.