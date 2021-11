Eleição para Cacique tem quatro candidatos

Mesmo sem o reconhecimento do atual cacique Carlinhos Alfaiate, a comissão eleitoral formada na Terra Indígena do Guarita prossegue com o processo eleitoral para a escolha de uma nova liderança. A eleição está marcada para o próximo dia 12 de dezembro.

No último sábado, ocorreu no KM 10, o lançamento das candidaturas e a abertura para o processo de campanha eleitoral dos candidatos. Quatro nomes se escreveram para concorrer: Valdones Joaquim, bandeira branca; Mariano Emilio, bandeira vermelha; Oséias de Souza, bandeira azul e Constantino Carvalho com a bandeira verde.

Carlinhos Alfaiate em entrevista ao programa Tribuna Popular do último sábado reiterou que a comissão não tem legitimidade para realizar as eleições e disse, mais uma vez, que seu mandato vai até o final de 2022. Ele disse que somente no final do próximo ano será organizada uma nova eleição, sendo que a liderança atual convocará os setores para montarem a comissão eleitoral. Carlinhos também disse que seria candidato nesse pleito.

Já a comissão sustenta que o mandato de Alfaiate, por ser de 4 anos, finaliza em fevereiro de 2022 e por isso está organizando as eleições para definir o sucessor. A comissão sustenta que Carlinhos querendo ou não terá que deixar o poder, afinal, está sendo organizado um processo democrático e que a comunidade vai definir quem será o cacique para os próximos quatro anos.

