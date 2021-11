Galpão desaba e deixa homem ferido no interior de Itapiranga/SC

Na quinta-feira (25/11), por volta das 18 horas, a Guarnição do Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência, quando um galpão desabou sobre um homem, na localidade de Linha Maria Goretti no interior de Itapiranga/SC.

A vítima, um homem de 47 anos, estava consciente e orientado, mas preso nos escombros da estrutura do galpão de madeira que media cerca de 360m².

Populares já haviam retirado parte dos escombros que estavam sobre a vítima. O Corpo de Bombeiros realizou então a estabilização do restante da estrutura.

A vítima relatou sentir dores no peito e nas pernas. Ela foi colocada em uma maca e removida do local sem lesões aparentes. O homem foi conduzido pelos bombeiros ao Hospital Sagrada Família em Itapiranga/SC, para atendimento médico.

Também devido ao temporal que atingiu o município, uma árvore caiu sobre uma casa na Linha Santo Antônio. O Corpo de Bombeiros de Itapiranga também atendeu essa ocorrência, onde ninguém se feriu.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.