Três Passos: Entidades e torcedores promovem campanha de doação de sangue, em GreNal pela Vida

Uma campanha de doação de sangue envolvendo entidades e torcedores, promete fazer a diferença em Três Passos: trata-se do GreNal pela Vida, lançado no último dia 16, pelo Lions Clube Três Passos Centro, em parceria com o Hospital de Caridade de Três Passos; torcida organizada do Grêmio e consulado do Inter local; Sindilojas Celeiro; Secretaria de Saúde e Assistência Social.

Todas as pessoas que puderem colaborar com doação de sangue, estão sendo convidadas a participar. As inscrições para a coleta de sangue iniciaram na segunda-feira, dia 22, e seguirão até o dia 8 de dezembro.

A Prefeitura vai disponibilizar transporte, até o hemocentro de Santa Rosa, para todos que se inscreverem. A coleta acontecerá mensalmente, em datas que serão estipuladas pela assistência social do município, entre os doadores previamente inscritos e que tiverem disponibilidade na data agendada.

Também será criado um banco de dados e a intenção é que as pessoas doem sangue ao longo do ano, já que Três Passos não está conseguindo manter sua cota de sangue junto ao Hemocentro regional de Santa Rosa.

As pessoas que desejam participar da campanha de doação de sangue, devem preencher uma ficha de inscrição, que está com os representantes das torcidas de Grêmio e Inter, além de membros do Lions, Hospital de Caridade e também no Sindilojas.

No final da campanha, o time que conseguir mais doadores vai ganhar um troféu, e também vão ser sorteadas camisetas entre os doadores.

