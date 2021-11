Três Passos registrou 01 novo caso de Covid-19 na quarta-feira (24/11)

Três Passos está neste momento com apenas quatro casos ativos de Covid-19. Nas últimas 24 horas, um caso positivo foi confirmado, de uma paciente do sexo feminino,de 31 anos.

Três pacientes aguardam resultado laboratorial de seus exames. 12 pessoas estão recomendadas ao isolamento domiciliar e duas pacientes, de 60 e 41 anos, ambas casos suspeitos de Covid, estão internadas na ala/Covid de enfermaria do Hospital de Caridade de Três Passos.

Dados Epidemiológicos Covid-19/ Três Passos (24 de novembro)

Atendimentos 29.193

Hospitalizações: 2

Casos negativos 8.166

Casos confirmados 3.013

*Casos recuperados 2.939

Casos ativos: 4

Óbitos: 70

Aguardam resultado: 3

Orientados ao Isolamento: 12

Doses aplicadas: 1° dose: 20.001, 2° dose: 17.853, 3° dose: 3.463

Positivos 1 (Fem 31)

