Secretária Municipal de Educação e Cultura de Redentora participa de reunião da Undime/RS em Porto Alegre

A Secretária Municipal de Educação e Cultura de Redentora, Eliane Amaral Costa, que coordena o Conselho dos Secretários Municipais de Educação (Conseme) da Região Celeiro, participou de uma reunião com a Diretoria Executiva da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Rio Grande do Sul (Undime-RS), no dia 18 de novembro. O encontro aconteceu no auditório da Federação das Associações dos Municípios do RS (Famurs), em Porto Alegre.

O Conseme/Undime é formado pelos coordenadores titulares e suplentes das 27 regionais do Estado. Também, neste encontro, estiveram convidados mais dois dirigentes municipais de cada uma destas regionais.

Na oportunidade, foi realizada a reunião mensal da entidade, onde foram abordados assuntos da educação municipal, ao longo de todo o dia.

A reunião foi coordenada pela Presidente da Undime/RS e Dirigente Municipal de Educação de Novo Hamburgo, Maristela Guasselli. A Secretária Eliane recebeu, como presente, o livro “Formação docente e interfaces da inclusão: Epistemologia e Prática”, de Maristela, sua autora.

Os dirigentes foram recepcionados no hall da Undime/RS com um café e, logo após, a partir das 9h30, teve início a reunião, que tratou de diversos assuntos, entre os quais, o PL nº 369/2021, que trata do ICMS Educação, o calendário escolar do Estado para o ano letivo de 2022, orientações para a CONAE municipal, edital de parcerias institucionais da Undime/RS para 2022, retorno presencial das atividades escolares e as normativas vigentes no Estado, entre outros.

O próximo encontro ocorrerá nos dias 8 e 9 de dezembro, no mesmo local.

