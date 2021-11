Incêndio destruiu residência no interior de Crissiumal

Um incêndio destruiu uma residência na localidade de Alto Crissiumal, no interior de Crissiumal, na madrugada desta quarta-feira (24/11), por volta das 2 horas e 20 minutos.

O corpo de bombeiros de Três Passos foi acionado pouco depois. O caminhão tanque da Secretaria Municipal de Obras de Crissiumal, a Brigada Militar e populares também auxiliaram no combate e controle das chamas.

A família que reside no local estava dormindo. A casa, que era mista (madeira e alvenaria) foi totalmente consumida pelo fogo. A residência pertence ao casal Jerônimo Senhem e Edi Chaves Senhem.

Uma campanha de doações deverá ser lançada em breve.

