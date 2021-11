Tenente Portela: De 1.851 moradores infectados com o novo coronavírus, 1.807 estão curados

Desde o começo da pandemia, Tenente Portela contabiliza 1.851 moradores contaminados com o novo coronavírus, dos quais, 1.807 estão curados e 36 morreram.

O boletim epidemiológico da terça-feira (23/11) mostra que o município possui oito casos ativos da doença e 12 pessoas esperando o resultado dos exames laboratoriais.

Três domiciliados em Tenente Portela ocupam leitos no Hospital Santo Antônio (HSA) em virtude da Covid-19. É um paciente com a infecção diagnosticada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e dois casos suspeitos na enfermaria.

