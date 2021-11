Projeto Três Passos Brilha inicia as programações de natal

O Município de Três Passos deu o pontapé inicial ao Projeto Três Passos Brilha, na sexta-feira (19/11), através de uma parceria entre Nova Produções, com financiamento através do Pró-cultura RS, e Administração Municipal. Em sua primeira edição, conta com uma vasta programação com inúmeras atrações culturais, contemplando públicos de todas as idades.

O Prefeito Municipal, Arlei Tomazoni, esteve presente, juntamente com secretários da gestão, prestigiando o brilhantismo do Projeto Cante e Encante, que há 24 anos vem trabalhando para proporcionar ao município, um natal encantador, cheio de brilho e música.

“Nada se constrói sozinho. Este trabalho todo é realizado por várias mãos. Nossos agradecimentos aos patrocinadores, Cincinati Jeans, Larssen Madeiras Tratadas, Cotricampo e Tchê Turbo, as quais possibilitaram toda essa programação”, salientou o prefeito.

Além das tradicionais músicas natalinas, o Projeto Cante e Encante contou com a colaboração do Grupo Desapego, Studio Sete de Dança, Etnias Italiana e Alemã e a Banda Alegre, para engrandecer ainda mais o espetáculo, trazendo assim toda a diversidade cultural que nossa região possui.

Estima-se que ao menos duas mil pessoas estiveram prestigiando a primeira noite de eventos, que prossegue com uma extensa agenda, nos dias 26, 27 e 28 de novembro onde haverá o “Cicloland” – Parque da Feicap, com circuitos de ciclismo para todos os gostos. No dia 03 de dezembro, às 20h, haverá show com o Projeto Cante e Encante, e às 21h, Especial de Natal com a banda Tchê Guri.

No sábado (04/12), será a noite de rock n’ roll, com o show da banda D’ Olho N’molho às 20h, e Banda Madu, 21h. No domingo (05), haverá a participação do Projeto Tempero Musical, show com o grupo Sexteto Tempero Brasil.

A programação de atrações continua, onde o distrito de Padre Gonzáles será contemplado com o show da Banda AESA, às 20h, de sexta-feira (10). No sábado (11), show gospel com Irmãos d’ Paula – Gamaliel e Torricelli. E no domingo (12), 18h – Cia Circense Burzum – Espetáculo Natalino Zoé e 21h – Grupo Alma Gaudéria – Show de Natal.

O último final de semana de atrações começa na sexta-feira (17), às 20h – Curto Arte – Herta Memórias de um Natal e 21h – Show Grupo Desapego. No sábado (18), às 18h, teremos espaços para talentos locais, e às 21h – Banda Brothers. Findando as apresentações, no domingo (19), às 19h – Projeto Pachamama Soul – Show com Rock de Galpão. Na quarta-feira (22/12), a atração é Luydi e Luiz, programada para às 21h.

A Administração Municipal está retomando as atividades Natalinas em 2021, e espera que a magia do Natal preparada para encantar o Município de Três Passos, invada a sua casa e o seu coração, pois é tempo de comemorar a vida, espalhar amor e semear a esperança.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.