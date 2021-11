Túmulo é alvo de vandalismo e desrespeito a história de Campo Novo

Familiares dos saudosos Sabino Arcanjo Machado e sua esposa Itália Jandira Machado foram surpreendidos esta semana ao visitarem o túmulo de seus entes queridos no cemitério municipal de Campo Novo.

Vândalos danificaram a sepultura e conforme vestígios deixados no local o intuito foi apenas destruir, pois nada foi roubado no local.

Mal sabem os autores deste ato que ao praticarem este tipo de vandalismo de atacar um local onde corpos descansam na vida eterna, estavam também atacando a história de Campo Novo, pois Sabino Arcanjo Machado foi o primeiro prefeito do município, emancipacionista e cidadão atuante em todos os setores da sociedade e juntamente com sua esposa dedicaram suas vidas em prol da comunidade.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.