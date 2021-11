Gauchão Feminino: Inter é finalista e aguarda Grêmio ou Gurias do Yucumã/Flamengo

As coloradas poderiam até perder por uma determinada diferença de gols que mesmo assim avançariam à decisão do Gauchão Feminino 2021. No entanto, o clube da capital do Estado aplicou outra goleada no Brasil de Farroupilha: 10 a 0.

O confronto de volta da semifinal aconteceu no sábado (20/11), no SESC Protásio Alves em Porto Alegre.

Agora, o Inter aguarda para conhecer o seu adversário na final, que sairá do duelo entre Grêmio e Gurias do Yucumã/Flamengo. Os dois times entram em campo na tarde do domingo (21/11), no Estádio Vieirão em Gravataí.

Conforme a Federação Gaúcha de Futebol (FGF), a partida valendo o título do Gauchão Feminino 2021 está agendada para o dia 5 de dezembro, às 10 horas, na Arena Cruzeiro.

Vídeo: Reprodução | FGF