Enem: ônibus e metrô funcionam normalmente na capital paulista

Todas as linhas operadas pelo Metrô funcionarão normalmente neste domingo (21), dia da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Segundo informou o Metrô, não estão programados testes nem atividades de manutenção das vias que interfiram no horário de operação no fim de semana.

As frotas programadas para circular nas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata serão semelhantes às utilizadas em outros finais de semana, porém, em razão do Enem, trens reservas ficarão preparados para entrar em operação a qualquer momento caso seja observado algum aumento de demanda.

Para evitar surpresas de última hora, o Metrô recomenda a todos, se possível, que programem a viagem para os locais de provas com antecedência e que realizem a compra antecipada das viagens. Em caso de dúvidas, os passageiros poderão entrar em contato com a Central de Informações do Metrô diariamente, entre 8h e 20h, pelo telefone 0800-770-7722.

Trânsito

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai realizar uma operação especial de trânsito para este domingo de Enem, monitorando os principais corredores da cidade, para garantir as condições de segurança aos pedestres e a fluidez no trânsito na capital paulista.

As equipes da CET irão intensificar o monitoramento, agilizando a remoção de interferências, a fiscalização em áreas de embarque e desembarque, a orientação da travessia de pedestres e a operação de semáforos.

A Avenida Paulista, que integra o Programa Ruas Abertas, ficará fechada para o público na manhã de domingo (21), até as 13h. A medida visa facilitar o deslocamento dos estudantes que vão fazer as provas do Enem, com tráfego livre para ônibus e veículos.

Para quem pretende seguir alternativas ao trânsito da Avenida Paulista, as dicas são:

Sentido Paraíso/Consolação: Avenida Bernardino de Campos, Rua Treze de Maio, Rua Cincinato Braga, Rua São Carlos do Pinhal, Rua Antônio Carlos e Rua da Consolação.

Sentido Consolação/Paraíso: Alameda Santos, Rua Cubatão, Rua Abílio Soares, Avenida Bernardino de Campos.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue SP156. O atendimento é 24 horas por dia.

Ônibus

A SPTrans, sistema de transporte público de ônibus na cidade de São Paulo, informou que a frota programada para este domingo corresponderá a 100% de um domingo.

Veja aqui a relação de linhas e escolas atendidas para facilitar a chegada dos estudantes aos locais de prova do Enem.

Bilhete Único

Aos domingos, quem tem o Bilhete Único Estudante (gratuidade ou meia tarifa) pode utilizar até quatro ônibus diferentes em um período de duas horas, pagando somente uma tarifa. Já quem tem o Bilhete Único com créditos comuns pode usar até quatro ônibus, em um período de oito horas durante os domingos e feriados, pagando somente uma passagem (desde que a última recarga tenha sido no mínimo de quatro tarifas).

Nas primeiras duas horas, é possível usar o Bilhete Único Comum na integração com Metrô ou trem. Nas seis horas seguintes, deve-se usar somente ônibus, desde que o total de viagens ônibus + metrô / trem não ultrapassem quatro viagens, para evitar a cobrança de uma nova tarifa.

