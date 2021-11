Tenente Portela termina a semana com 20 casos ativos do novo coronavírus

O boletim epidemiológico da sexta-feira (19/11) mostra que Tenente Portela possui 20 casos ativos do novo coronavírus. Outras 18 pessoas esperam o resultado dos exames laboratoriais.

Desde o começo da pandemia, são 1.851 diagnósticos positivos, sendo que, 1.795 pacientes já se recuperaram e 36 morreram. O óbito mais recente atribuído à doença foi confirmado na segunda quinzena de setembro.

Dois residentes em Tenente Portela ocupam leitos no Hospital Santo Antônio (HSA) em função da Covid-19. O paciente com a contaminação comprovada está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Já o hospitalizado com suspeita de infecção encontra-se na enfermaria.

A Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS) processou, até o momento, 8.879 exames realizados para detecção do vírus. Do total de testados, 7.062 tiveram resultado negativo.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.