Chá colhido no horto medicinal de Vista Gaúcha é embalado

Com o objetivo de aproveitar os chás produzido no horto medicinal da Prefeitura Municipal, as ervas passaram por um processo de embalamento.

Após secas elas foram embaladas pelo grupo de Mulheres do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vista Gaúcha. Segundo Edelares Tonello, Presidente do STR de Vista Gaúcha, o objetivo é aproveitar os chás medicinais. Eles serão doados e comercializados, por isso e para isso foram recolhidos os chás feito a secagem e posteriormente é feito as embalagens de maneira adequada.

O Prefeito Claudemir José Locatelli e o Vice-prefeito André Danette, estiveram presentes acompanhando o trabalho realizado pelas mulheres do Sindicato com apoio da Emater e Secretaria Municipal da Agropecuária. O Horto Medicinal foi construido pela Administração Municipal de Vista Gaúcha e existem diversas variedades de plantas medicinais sendo cultivadas no local.

Chás e seus benefícios

O chá é uma bebida que traz inúmeros benefícios para a saúde porque contém água e ervas com propriedades medicinais que podem ser úteis para prevenir e ajudar a tratar diversas doenças como gripe, por exemplo. Os chás podem ter propriedades calmantes, estimulantes, diuréticas ou expectorantes, por exemplo.

O chá, sem açúcar, não tem calorias e é uma boa forma de aumentar a ingestão de água. Além disso, o chá, na sua grande maioria, é rico em minerais e antioxidantes naturais.

