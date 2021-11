Sextou, mas nada de balada, é dia de descansar antes do Enem

Os participantes do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) devem manter a rotina nesta sexta-feira (19). Nada de balada, comidas diferentes ou estudar demais. O segredo é descansar.

A professora de História do Colégio e Curso AZ, Roberta Luz, a ideia não é esquecer da prova, mas dar atenção a outros aspectos tão importantes quanto estudar.

“Nesta sexta-feira, quase véspera da prova do Enem, é importante o aluno focar em outros aspectos fora do conteúdo das provas: dormir bem, fazer uma alimentação leve e, de preferência, em casa, evitar sair à noite e ingerir bebida alcoólica", orienta.

Para controlar a ansiedade, a professora recomenda "fazer exercícios de respiração e até mesmo meditar" para aliviar a tensão antes da prova.

"O Enem é uma prova de resistência, que exige muito dos participantes"observa. "Chegar na prova nervoso ou cansado só vai atrapalhar o desempenho, mesmo para aqueles que dominam o conteúdo", conclui.

O Enem será aplicado nos dias 21 e 28 de novembro para mais de 3 milhões de estudantes em todo o país. No primeiro dia de prova, os participantes farão as provas de linguagens, ciências humanas e redação. No segundo, matemática e ciências da natureza. Os locais de prova estão disponíveis no Cartão de Confirmação de Inscrição na Página do Participante.