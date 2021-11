Saiba como tirar nota mil na redação do Enem; veja as dicas

A primeira prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021 está marcada para o próximo domingo (21). Além das questões objetivas os participantes vão produzir uma redação. O professor Jean Karlo, coordenador de preparatórios e idiomas da Prepara TODOS e Katia Isidoro de Oliveira, professora de produção textual do Colégio Franciscano Pio XII listam alguns pontos de atenção que todo participante deve ter na hora de escrever o texto. Veja:



A primeira dica da professora Katia é a de que o aluno precisa ter repertório. “O repertório sociocultural está dentro de uma competência que vale 200 pontos. É fundamental que a informação seja verdadeira, porque será verificada pelos corretores do Enem se for necessário”, analisa Kátia. Outra dica pertinente neste momento é o uso adequado dos conectivos na dissertação. "Os conectivos sustentam e organizam as ideias e frases para a construção de uma argumentação significativa", explica



Jean Karlo lista cinco pontos para uma redação nota mil: 1. Escrever redações de diversos temas: escrever sobre temas diferentes auxilia o estudante a criar repertório. O coordenador afirma que é sempre bom ler redações, mas, mais do que ler, é preciso compreender o enredo desenvolvido pelo autor." Verificar a coerência textual, os argumentos transcorrido no texto, a forma de escrita se está se utilizando da norma culta ou coloquial e se as soluções apontadas no texto se conectam com o título e com os argumentos apresentados", esclarece

2. Treinar a escrita: exercitar a escrita é essencial para que o estudante tenha domínio sobre o texto dissertativo. Ensaiar a redação, com diferentes temas faz total diferença durante a prova

3. Estudar eixos temáticos da atualidade: pesquisar, ler notícias e estudar eixos temáticos da atualidade, como saúde, meio ambiente, educação e segurança também são outras dicas que podem contribuir para que o candidato consiga se sair bem na redação





4. Manter o hábito da leitura: ler é um ato que faz total diferença para aqueles que desejam escrever bem. Afinal, a leitura auxilia no desenvolvimento cognitivo dos candidatos, além de ajudá-los a criarem repertório e vocabulário para a escrita