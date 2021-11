99,46% dos derrubadenses que contraíram o novo coronavírus estão curados

Desde o começo da pandemia, 373 residentes em Derrubadas se contaminaram com o novo coronavírus. Deste montante, 99,46% estão recuperados e seis faleceram. A mais recente atualização dos dados epidemiológicos ocorreu na quarta-feira (17/11).

O município contabiliza atualmente três casos ativos e uma hospitalização em razão da Covid-19. No momento, nenhum morador espera o resultado de exame laboratorial.

Balanço da Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS) aponta que 1.324 derrubadenses já se submeteram ao teste para detecção do novo coronavírus.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.