Administração Municipal promove concurso de poesias sobre Redentora

A Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, juntamente com o Comitê Municipal de Implementação das Ações Emergenciais Destinadas ao Setor Cultural, instituído pelo Decreto Municipal 3.266 de 10 de dezembro de 2020, realiza concurso para a seleção de poesias inéditas que expressem a cultura e características positivas de Redentora.

O Edital, publicado no site oficial do Município – www.redentora.rs.gov.br – tem como arcabouço legal a Lei Municipal 2.566, de 16 de dezembro de 2020, que institui o programa de apoio e financiamento cultural Redentora, para fins de aplicação dos recursos da Lei Federal 14.017, de 29 de junho de 2020, a Lei Aldir Blanc.

O concurso é destinado a pessoas físicas residentes em Redentora. A premiação é de R$ 500 para cada um dos 15 classificados.

Para participar do concurso é condição obrigatória que a pessoa esteja previamente cadastrada junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. O cadastro pode ser feito até o dia da inscrição pelo site www.redentorars.gov.br, comprovando que reside no município de Redentora.

A inscrição poderá ser feita na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, das 8h às 11h e das 13h30min às 16h, de 17 a 30 de novembro de 2021, ou por meio do endereço eletrônico [email protected]. Cada proponente poderá inscrever uma poesia.

A poesia deve ser proposta individualmente ou em dupla no caso de um produzir a letra da poesia e outro realizar a declamação. A poesia deve ser entregue escrita e gravada em MP3 (pen drive).

Ficam vedadas as inscrições para servidores públicos municipais.

