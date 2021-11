Patrulha Maria da Penha do 7ºBPM reune-se com mulheres representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campo Novo

Na quarta-feira (17/11) policiais militares integrantes da Patrulha Maria da Penha do 7ºBPM reuniram-se com mulheres líderes ligadas ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais em Campo Novo.

No encontro foram trabalhados temas envolvendo o combate à violência doméstica.

Na oportunidade ainda foi explanado sobre o funcionamento da Patrulha Maria da Penha do 7ºBPM. O Comando do 7° BPM agradece o convite e parceria.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.