Lives ajudam estudantes a tirar dúvidas sobre a redação do Enem

Há poucos dias para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021, o Pravaler em parceria com a edtech 'Amigo Edu' disponibiliza nesta quinta-feira (18), de forma virtual e gratuita, a "Live das Lives: É 1.000 de 1.000 na redação do Enem 2021".. Objetivo é ajudar os participantes do exame a tirar duvidas sobre a produção de texto.

A transmissão ocorre a partir das 20h e será apresentada pela professora Juliana Saraiva nas redes sociais do canal "Português Resumindo" e pelo Instagram do mesmo.

Outra iniciativa das empresas é o aplicativo gratuito Preparaê, que disponibiliza todas as questões do Enem das provas realizadas entre 2009 e 2019 para o candidato treinar e avaliar seu nível de preparação.

Simulado Digital

O simulado digital do Bernoulli Sistema de Ensino é uma ferramenta composta por 180 questões autorais no padrão do Enem, com correção em tempo real pela TRI (Teoria de Resposta ao Item), que é utilizada pelo MEC (Ministério da Educação) na correção da prova. O simulado é gratuito e acessível aos estudantes de todo o país pela internet.

O simulado é realizado em duas etapas conforme as quatro áreas do conhecimento, sendo a prova 1: linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias; e a prova 2: ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. O estudante poderá visualizar a nota logo após ele encerrar a prova. Realizadas as duas etapas, a média das notas também é apresentada ao final.

Aulão Virtual

A Plataforma AZ de Aprendizagem realiza amanhã (18) a partir das 14h um aulão com professores de linguagens, redação, história e geografia. A transmissão será online e gratuita pelo canal do Youtube. Para se inscrever é necessário acessar o site da plataforma.

Também na quinta-feira (18) o Colégio Bernoulli oferece uma live gratuita no Youtube, às 18h30 (Belo Horizonte) e 19h50 (Salvador) com dicas nesta reta final do Enem sobre os seguintes temas:

- Estratégias de Prova.

- Técnicas de relaxamento.

- O que revisar na semana entre provas.

- Atitude mental: como evitar sequestros emocionais.