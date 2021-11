'Enem terá a cara do governo: honestidade', diz Milton Ribeiro

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, participou voluntariamente a uma audiência da Comissão de Educação da Câmara nesta quarta-feira (17) durante o lançamento do Pacto Nacional pela Educação, e declarou que o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) terá a cara do governo "no sentido de competência, honestidade e seriedade".

Milton Ribeiro afirmou optou por ir nesta quarta à Câmara porque a partir de quinta deve viajar e não poderá participar das audiências antes da realização do Enem, que deve ser realizado nos próximos dois domingos (21 e 28 de novembro).

Ribeiro afirmou que não houve nenhum tipo de interferência do governo federal na organização das provas do Enem e que foi usado o banco nacional de itens. "Em nenhum momento, houve interferência na qualidade", destacou. "As questões fazem parte de um banco preparado já em outras gestões."

"Não houve interferência alguma do Palácio do Planalto", reforçou aos deputados.