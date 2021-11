Braga volta a registrar caso ativo de Covid-19

Na tarde desta terça-feira (16/11) a Secretaria Municipal de Saúde de Braga atualizou o seu Boletim Epidemiológico da Covid-19.

Segundo o Boletim o município voltou a registrar um caso ativo de Covid-19, não há internações devido a doença e um total de dez (10) óbitos foram registrados desde o início da pandemia no município.

A Equipe Técnica orienta aos munícipes para que façam uso das medidas de prevenção, sigam todos os protocolos e reforça a necessidade do uso correto da máscara.

Desde o início da pandemia Braga registrou 448 casos de Coronavírus.

