Tenente Portela começa a entregar o cartão DEVOLVE ICMS no dia 18

O Cartão Cidadão será usado para a devolução de parte do imposto (ICMS) pago pelo cidadão. A entrega dos cartões para os beneficiários residentes em Tenente Portela começa nesta quinta-feira,18. O local será a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto a Secretaria de Assistência Social, próximo ao Fórum. O horário é das 9h às 15h.

Serão depositados R$ 400 reais por ano em quatro parcelas trimestrais. O primeiro pagamento acontece em dezembro de 2021.

QUEM TEM DIREITO AO BENEFÍCIO

Pessoas inscritas no CadÚnico que recebem o Bolsa Família ou que tenham dependentes na rede estadual de Ensino Médio.

ENTREGA POR ORDEM ALFABÉTICA

DIA 18/11: Letras A - B

DIA 19/11: Letras C - D

DIA 22/11: Letras E - F - G - H - I

DIA 23/11: Letras J - K - L

DIA 24/11: Letra M

DIA 25/11: Letras N - 0 - P - Q - R

DIA 26/11: Letras S - T - U - V - W - X - Y - Z

Em Tenente Portela são 882 famílias com direito ao benefício. Para retirar o seu cartão, o usuário precisa portar documento de identificação oficial com foto e número de CPF, além de estar usando máscara.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.