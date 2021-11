Redentora tem oito casos ativos e uma hospitalização por Covid-19

O boletim epidemiológico divulgado na quarta-feira (17/11) mostra que Redentora possui oito casos ativos do novo coronavírus. Por causa da doença, um morador está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A publicação oficial não revela se há pessoas esperando o resultado de exames laboratoriais.

Desde o início da pandemia, o município contabiliza 1.080 redentorenses infectados com o vírus, dos quais, 1.043 estão curados e 29 perderam a vida.

