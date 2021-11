Progressista reclama da precariedade da ERS 317 em Coronel Bicaco

Trecho da ERS 317 liga o perímetro urbano ao trevo de entroncamento com a BR 468 (Foto: Diones Roberto Becker)

Em seu espaço no grande expediente da sessão ordinária de 8 de novembro, o vereador Leandro Briato (PP) reclamou da precariedade do trecho de aproximadamente cinco quilômetros entre o perímetro urbano de Coronel Bicaco e o entroncamento com a BR 468.

O edil ressaltou a existência de inúmeros buracos no trajeto. Ele revelou que manteve contato com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), que é responsável pela manutenção da ERS 317. — O DAER solicitou que o município encaminhe ofício pedindo os reparos necessários no trecho — acrescentou Leandro Briato.

O progressista disse também que o movimento na rodovia aumenta nesta época do ano por causa dos maquinários agrícolas e caminhões que são utilizados na colheita do trigo e no plantio da soja. — Desviar dos buracos é perigoso porque o trecho não possui acostamento regular — finalizou o vereador.

