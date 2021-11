Edil cobra explicações sobre funcionamento parcial de creche em Coronel Bicaco

O vereador Luiz Flávio Rangel (PP) apresentou, na sessão ordinária do dia 8 de novembro, um Pedido de Informações solicitando explicações sobre o não funcionamento integral da creche municipal Meu Cantinho.

— Conversei com a secretária da Educação e não entendo porque a creche municipal ainda não está funcionando de forma integral — disse o progressista em plenário. Ele ressaltou que a maioria das famílias que deixam seus filhos naquele educandário é de baixa renda e precisam sair para trabalhar.

— Fiquei sabendo que a creche voltará a funcionar de forma integral nos próximos dias, mas quero deixar aqui essa reivindicação da comunidade bicaquense — reforçou Luiz Flávio Rangel.

Colocado em votação, o Pedido de Informações nº 016/2021 foi aprovado por unanimidade.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.