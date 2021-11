Edil questiona porque comércio ainda não abriu as portas em Coronel Bicaco

Na primeira sessão ordinária do mês de novembro, o vereador Elson Bueno Martins (PDT) questionou porque o empresário ainda não colocou em funcionamento a Celeiro Peças e Gás. O prédio está situado às margens da ERS 317 na saída para Redentora.

Em sua manifestação no grande expediente, o pedetista afirmou que o imóvel está ocioso, sendo tomado pelo matagal e servindo de local para proliferação de insetos. — Sabe-se que o terreno foi repassado pelo município diante do compromisso de abertura de um comércio e de benefício para a comunidade através da geração de algum emprego — lembrou Elson Bueno Martins.

O edil pediu que o Poder Executivo adote as providências cabíveis e notifique o proprietário do empreendimento. — Ou ele abre o comércio ou devolve o terreno para o município. Existe um contrato de comodato — salientou o pedetista, acrescentando que outra empresa poderia estar instalada no local gerando postos de trabalho e impostos para os cofres públicos.

O vereador Antônio Martins (PP) também concorda que a Administração Municipal deve tomar as medidas cabíveis no caso da Celeiro Peças e Gás. — Aquilo lá virou um descaso. Já faz mais de dois anos que o prédio foi concluído e o distribuidor ainda não abriu. A gente não recebeu informações se o proprietário foi intimado a dar explicações — disse o progressista.

