Coronel Bicaco: Vereador pede que posto de saúde abra mais cedo para ajudar os pacientes

Na sessão ordinária da segunda-feira (8/11), o vereador Antônio Martins (PP) reclamou da falta de um abrigo externo junto ao posto de saúde em Vila São Pedro, interior de Coronel Bicaco.

— Sabemos que todas as quartas-feiras, o médico vai lá atender aquela comunidade. Nesses dias, os moradores vão mais cedo para o posto de saúde. Mas em dias chuvosos, eles não têm aonde se proteger, pois o prédio fica fechado até a chegada da equipe — afirmou o progressista.

Na ocasião, Antônio Martins solicitou que a Administração Municipal providencie um abrigo externo ou então que um servidor público abra mais cedo as portas do posto de saúde.

