Máquina de lavar causa incêndio no interior de Itapiranga

Por volta das 15h14min de ontem (15/11), a guarnição do Corpo de Bombeiros de Itapiranga foi acionada e deslocou até a linha Maria Goretti, interior de Itapiranga, para atender incêndio em edificação residencial.

Ao chegar no local foi verificado que os proprietários e populares já haviam extinguido as chamas. Conforme informações, o casal estava dormindo e quando ouviu estalos foram averiguar e encontraram chamas no cômodo da lavanderia, mais precisamente na máquina de lavar roupas, sendo que de imediato comunicaram a central de operações do Corpo de Bombeiros e iniciaram o combate às chamas com baldes com água e mangueiras, obtendo sucesso. A guarnição realizou avaliação e auxiliou no rescaldo. Foram atingidos aproximadamente 50 metros quadrados da edificação.

