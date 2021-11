Para que 'serve' o Enem? Saiba onde e como usar a nota do exame

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deve ser realizado nos próximos domingos, dias 21 e 28. Mais de 3 milhões de pessoas vão encarar a maratona de provas, mas para quer serve o exame? Saiba como usar a nota do Enem para conquistar uma vaga em uma universidade no Brasil ou em Portugal ou, ainda, conseguir uma bolsa de estudos.

A proposta inicial para o Enem era a de avaliar a capacidade de raciocínio e o desempenho dos estudantes de ensino médio. A partir de 2009, o MEC (Ministério da Educação) decidiu unificar o processo seletivo das universidades e mudar o currículo do ensino médio.

Na prática, hoje, o Enem é a principal porta de entrada para universidades públicas e privadas que utilizam a nota do exame como forma de ingresso. A nota do Enem também serve como critério de avaliação para o Prouni (Programa Universidade para Todos) e para o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

Os dois programas exigem que o estudante de escola pública ou bolsistas de escolas particulares tenham tirado a nota mínima de 450 no Enem e que não tenham zerado na redação. O Prouni oferece bolsas de estudo de 50% a 100% em universidades privadas, ja o Fies é um financiamento estudantil.

R7 entrevistou a professora de l\u00edngua portuguesa e literatura brasileira Andr\u00e9a de Luca, que tamb\u00e9m \u00e9 orientadora educacional no col\u00e9gio Mopi do Rio de Janeiro Ela separou 11 erros de portugu\u00eas que devem ser evitados na hora de produzir um texto:

","content":null,"position":0},{"width":1015,"height":584,"url":"https://img.r7.com/images/alunos-faculdade-04022021075235059","author":"Reprodu\u00e7\u00e3o / Ag\u00eancia Brasil","subtitle":"1. A fim/ Afim/ Afins: a fim \u00e9 uma locu\u00e7\u00e3o prepositiva que indica finalidade. Veja os exemplos: Escrevo hoje a fim de demonstrar toda a minha admira\u00e7\u00e3o por voc\u00eas, queridos. Afim/Afins transmitem a ideia de parecido, similar. 'Concordamos na quest\u00e3o, portanto, temos uma opini\u00e3o afim', explica Andr\u00e9a. E no \u00faltimo exemplo, n\u00e3o concordamos porque nossas opini\u00f5es n\u00e3o eram afins","content":null,"position":1},{"width":900,"height":599,"url":"https://img.r7.com/images/educa-mais-brasil-27102021091711730","author":"DIvulga\u00e7\u00e3o","subtitle":"2. Ao inv\u00e9s de / Em vez de: 'ao inv\u00e9s de' indica oposi\u00e7\u00e3o, ideia contr\u00e1ria. A pobreza, ao inv\u00e9s de melhorar, s\u00f3 piora. 'Em vez de' indica uma simples troca, um substitui\u00e7\u00e3o. Em vez de jantar, fiz um breve lanche



","content":"Muitos estudantes se sentem pressionados a definir a carreira, mesmo sendo ainda t\u00e3o jovens","position":2},{"width":1000,"height":667,"url":"https://img.r7.com/images/estudantes-29102021120937295","author":"Divulga\u00e7\u00e3o Freepik","subtitle":"3. Eu/ Mim: usamos o 'eu' quando a frase tiver verbo. Exemplo: Isso \u00e9 para eu fazer? Usamos 'mim' na aus\u00eancia de verbo, geralmente no final de frases. 'Fa\u00e7a isso para mim'



","content":null,"position":3},{"width":1000,"height":667,"url":"https://img.r7.com/images/leitura-12112021110617503","author":"Divulga\u00e7\u00e3o Freepik","subtitle":"4. Ah/ H\u00e1: 'ah' \u00e9 uma interjei\u00e7\u00e3o que indica admira\u00e7\u00e3o, espanto, ironia, desejo, entre outros significados. Veja o exemplo a seguir: Ah, que bom falar com voc\u00ea de novo! 'H\u00e1' vem do verbo haver, tem o sentido de existir e indica tempo passado. Outro exemplo: h\u00e1 quanto tempo n\u00e3o nos vemos! Ainda de acordo com a professora, tem sido muito comum verificar na escrita das redes sociais o uso incorreto de 'h\u00e1, t\u00e1' no sentido de 'entendi'. E o correto \u00e9 'ah, t\u00e1', explica","content":null,"position":4},{"width":4000,"height":2667,"url":"https://img.r7.com/images/estudantes-12112021113648889","author":"DENNY CESARE/C\u00d3DIGO19/ESTAD\u00c3O CONTE\u00daDO - 12.11.21","subtitle":"5. Mais/ Mas: 'mas' \u00e9 uma conjun\u00e7\u00e3o coordenativa, usada com sentido de oposi\u00e7\u00e3o. (Dica: pode ser substitu\u00edda por outras conjun\u00e7\u00f5es como por\u00e9m, contudo, todavia, dentre outras de mesmo valor). Exemplo: foi ao cinema, mas n\u00e3o gostou do filme. 'Mais' indica ideia de quantidade, aumento de alguma coisa, como no exemplo a seguir: gostaria de ganhar mais dinheiro no trabalho","content":null,"position":5},{"width":1000,"height":667,"url":"https://img.r7.com/images/educacao-12112021110813074","author":"Divulga\u00e7\u00e3o Freepik","subtitle":"6. Descri\u00e7\u00e3o/ Discri\u00e7\u00e3o: 'descri\u00e7\u00e3o' \u00e9 o ato de descrever e representar algo ou algu\u00e9m por palavras. 'O professor pediu a descri\u00e7\u00e3o exata da imagem em exposi\u00e7\u00e3o', exemplifica a professora. 'Discri\u00e7\u00e3o' \u00e9 a qualidade de quem \u00e9 discreto. 'Conto com sua discri\u00e7\u00e3o sobre o assunto'

","content":null,"position":6},{"width":920,"height":650,"url":"https://img.r7.com/images/r7rio-112021-aluna-escola-estudante-10112021162723798","author":"Divulga\u00e7\u00e3o/Governo do Rio","subtitle":"7. Sob/Sobre: \u201csob\u201d \u00e9 uma preposi\u00e7\u00e3o e indica posi\u00e7\u00e3o abaixo. Exemplo 1: achei o copo sob a mesa. (embaixo da mesa). \u201cSobre\u201d tamb\u00e9m \u00e9 uma preposi\u00e7\u00e3o e indica \u201cacima de\u201d ou \u201cem cima de\u201d. Exemplo 2: por favor, coloque o vaso de flores sobre a mesa



","content":null,"position":7},{"width":2000,"height":1333,"url":"https://img.r7.com/images/texto-redacao-09092021113453742","author":"Divulga\u00e7\u00e3o Freepik","subtitle":"8. Meio/Meia: 'meio' \u00e9 a express\u00e3o empregada no sentido de 'um pouco'. Exemplo: Ela estava meio triste ontem, n\u00e3o achou? 'Meia' pode ter o significado de pe\u00e7a de roupa (meia que se coloca no p\u00e9) ou numeral, como por exemplo: sou friorenta e gosto de usar meias para dormir ou o encontro est\u00e1 marcado para meio-dia e meia. (metade da hora)



","content":null,"position":8},{"width":754,"height":503,"url":"https://img.r7.com/images/dia-do-livro-29102021085854045","author":"Rovena Rosa/Ag\u00eancia Brasil","subtitle":"9. Onde/Aonde: usamos \u201conde\u201d com verbos que indicam perman\u00eancia, ou seja, aus\u00eancia de movimento. Exemplo: conhe\u00e7o o lugar onde voc\u00ea nasceu. Usamos 'aonde' com verbos que indicam movimento. Exemplo: n\u00e3o vi aonde ele foi



","content":null,"position":9},{"width":1000,"height":667,"url":"https://img.r7.com/images/primeira-fase-do-vestibular-da-unicamp-2022-10112021152928511","author":"DENNY CESARE/C\u00d3DIGO19/ESTAD\u00c3O CONTE\u00daDO - 07.11.21","subtitle":"10. Vir/Vim: usamos 'vim' quando a frase se referir ao passado. Como no exemplo: eu vim aqui ano passado. Usamos 'vir' quando a frase n\u00e3o estiver no passado. 'Sabe me dizer se ele vai vir hoje'? Vale destacar que o 'vir' ainda pode ser usado no sentido de ver. Veja o exemplo: quando voc\u00ea vir a professora, diga que estou finalizando o trabalho. Mas aten\u00e7\u00e3o para n\u00e3o usar na forma incorreta. Exemplo: quando voc\u00ea ver a professora, diga que estou finalizando o trabalho","content":"Primeira fase do vestibular da Unicamp 2022","position":10},{"width":1000,"height":667,"url":"https://img.r7.com/images/estudante-20102021092330493","author":"Divulga\u00e7\u00e3o Freepik","subtitle":"11. Houve/Houveram: o verbo 'haver', no sentido de existir, \u00e9 conjugado somente na terceira pessoa do singular, ou seja, houve. Exemplo 1: houve diversas reclama\u00e7\u00f5es sobre o novo funcion\u00e1rio. Mas aten\u00e7\u00e3o, empregamos 'houveram' com sentido de ter, n\u00e3o mais com o sentido de existir, explica a professora. Veja o outro exemplo: eles houveram de ir \u00e0 reuni\u00e3o em pleno domingo*Estagi\u00e1rio do R7 sob supervis\u00e3o de Karla Dunder

Para conseguir uma vaga em uma universidade federal, os estudantes devem usar a nota do Enem no Sisu (Sistema de Seleção Unificada), uma espécie de leilão virtual que oferece vagas nas instituições de ensino federais. O Sisu é totalmente automatizado e utiliza as notas do Enem para classificar os participantes. Quanto maior a nota, maior a chance de conquistar uma vaga.

Aqueles que buscam uma vaga em uma universidade fora do país podem usar a nota do Enem para ingressar em uma instituição de Portugal. Por meio de um convênio com o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), mais de 50 universidades aceitam a nota do Enem. Os interessados devem fazer as inscrições ou candidaturas, como eles chamam por lá, diretamente no site das universidades portuguesas.

Como é a prova?

O Enem tem 180 questões objetivas, sendo 90 em cada dia. São 45 itens para cada área de conhecimento. Cada questão tem uma pergunta com cinco alternativas, sendo apenas uma verdadeira.

A organização do Enem divide as provas em quatro áreas de conhecimento:

1. Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação

2. Ciências Humanas e suas Tecnologias: História, Geografia, Sociologia e Filosofia

3. Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Biologia, Química e Física

4. Matemática e suas Tecnologias

Os participantes também precisam redigir uma redação dissertativa-argumentativa.

No próximo domingo, 21, os participantes vão responder a 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas, além de produzir a redação. A prova começa às 13h30 e termina às 19h. Já no domingo, 28, os participantes respondem a 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza.