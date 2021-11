Hoje é o segundo dia da primeira fase do vestibular da Unesp

O segundo dia de exame do vestibular da Unesp (Universidade Estadual Paulista) será realizado nesta segunda-feira (15) a partir das 14h.

A prova será aplicada para os inscritos nas carreiras de exatas e humanidades, além dos treineiros.

De acordo com a Vunesp (Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista), o processo seletivo foi dividido em dois dias como forma uma medida de prevenção à Covid-19.

Todos os candidatos responderão a 90 questões de múltipla escolha, sendo 30 de Linguagens e Códigos (elementos de Língua Portuguesa e Literatura, Língua Inglesa, Educação Física e Arte), 30 de Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia) e 30 de Ciências da Natureza e Matemática (Biologia, Física, Matemática e Química).

Segundo o manual do candidato, os candidatos selecionados para a segunda fase serão aqueles com melhor desempenho por sistema de inscrição (sem considerar o aproveitamento do Enem): SU (Sistema Universal), SRVEPB (Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública) e PPI (autodeclarados Pretos Pardos ou Indígenas).

2ª Fase Unesp

A segunda fase do processo seletivo da Unesp será aplicada em 19 de dezembro (domingo) a todos os cursos e terá a duração de cinco horas. O resultado final será divulgado em 27 de janeiro de 2022.

A prova da segunda fase contará com 60 questões objetivas sob a forma de teste de múltipla escolha, com cinco alternativas cada e uma redação em gênero dissertativo. Serão 20 questões para cada uma das seguintes áreas: Linguagens e Códigos: elementos de Língua Portuguesa e Literatura, Língua Inglesa, Educação Física e Arte; Ciências Humanas: elementos de História, Geografia, Filosofia e Sociologia; Ciências da Natureza e Matemática: elementos de Biologia, Química, Física e Matemática.

Pandemia traz novos desafios para o vestibular em 2021