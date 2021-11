Falta uma semana para o Enem: vale a pena estudar ou descansar? 

A uma semana da primeira prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) que será realizada no próximo domingo, dia 21, muitos estudantes ficam perdidos: estudar ou descansar? Como controlar a ansiedade?

O R7 perguntou ao professor Alfredo Terra Neto, professor de História e orientador educacional do Curso Pré-Vestibular da Oficina do Estudante de Campinas, de São Paulo, o que fazer nesta semana. Veja as dicas:

Vale a pena estudar? "Atletas de modalidades olímpicas treinam até a “reta final” e não deve ser diferente com os estudantes que buscam obter um excelente desempenho no Enem. Nesta semana, é possível revisar muitos assuntos de todas as áreas do conhecimento", diz.

Roteiro: Para ajudar os estudantes nesta reta final, o professor sugere uma agenda de estudos para esta última semana:

- Segunda-feira (15): quem prestou o vestibular da Unesp (Universidade Estadual Paulista) ou outro exame deve descansar, mas os demais estudantes devem produzir uma redação;

- Terça-feira (16): "O candidato deve fazer uma uma redação do estilo do Enem, controlando o tempo, como se fosse fazer a prova inteira", explica Terra. "Vale a pena escrever e passar a limpo exatamente como o estudante fará no dia da prova." Para quem fez a redação na segunda (15), o professor lembra "que isso não é um problema, pois a redação pode representar até 50% da nota final do Enem."

- Quarta-feira (17): Vale resolver, ao menos, 20 questões de Ciências Humanas de uma das edições anteriores do Enem. "Depois de responder as perguntas, é preciso corrigir e refazer as questões erradas, vale selecionar os temas de maior dificuldade e revisar o conteúdo."

- Quinta-feira (18): Aqui a dica é repetir a dose, mas resolver 20 questões de Linguagens de uma edição anterior.

- Sexta-feira (19): É hora de separar os materiais, documentação e pensar nos tipos de lanche que pode levar. "Se for caso, este é o momento de comprar ou providenciar algo que esteja faltando". Também é o dia de visitar o local de prova para calcular o tempo de deslocamento e evitar atrasos no dia.

- Sábado (20): Hora de descansar e relaxar. "Vale muito investir o tempo em contato com a natureza, como fazer uma caminhada em um parque na parte da manhã e a tarde vale assistir filmes ou séries ou apenas ouvir música, sobretudo músicas que proporcionem alegria e bem-estar."

Como controlar a ansiedade? Comum antes das provas o estudante se sentir ansioso e o professor dá algumas dicas para ajudar a aliviar a tensão nesta semana:

1. Faça exercícios de meditação guiada, "mesmo que não seja perfeito, aos poucos deve melhorar e pode gerar bons resultados";

2. Música, o estudante deve selecionar "um conjunto de músicas para ouvir nos dias que antecedem a prova para relaxar";

3. Faça uma seleção de filmes e séries para assistir na semana que antecede o vestibular e sobretudo para o sábado. "Os filmes e séries ajudam a 'esquecer o futuro', o que ajuda muito no controle de ansiedade;"

4. "Lembre-se de tudo que você estudou ao longo do ano e confie no seu potencial"

5. Se achar necessário, a dica é procurar ajuda de um psicólogo ou médico