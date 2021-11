Termina hoje prazo para responder a questionário e cadastro do Enade

Termina hoje (13) o prazo para os participantes do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2021 preencherem o Questionário do Estudante e o Cadastro do Estudante, disponíveis no Sistema Enade até as 23h59. O exame será aplicado amanhã (14), para cerca de 490 mil estudantes.

O preenchimento do questionário é obrigatório para assegurar a regularidade dos inscritos. Os dados auxiliam no levantamento de informações sobre o aluno, e também contribuem para a avaliação do curso e da instituição de ensino.

Em 2021, serão avaliados os estudantes, ingressantes e concluintes dos cursos de bacharelado pertencentes às áreas de ciência da computação, ciências biológicas, ciências sociais, design e educação. Entre as licenciaturas, os alvos serão os cursos de artes visuais, ciência da computação, ciências biológicas, ciências sociais, educação física, filosofia, física, geografia, história, letras/português, letras/inglês, matemática, música, pedagogia e química.

Também estão incluídos os estudantes de cursos superiores de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, tecnologia em gestão da tecnologia da informação e tecnologia em redes de computadores.

A inscrição no exame é obrigatória para estudantes ingressantes e concluintes habilitados de cursos de bacharelado, superiores de tecnologia e licenciaturas vinculados às áreas de avaliação da edição. A situação de regularidade do estudante é registrada em seu histórico escolar pela instituição de educação superior à qual está vinculado.

Covid-19

Por causa da pandemia, conforme o edital do exame, o uso de máscara é obrigatório no local de prova. Os participantes que apresentarem sintomas de covid-19 no dia do exame não poderão comparecer ao local de aplicação e precisarão solicitar dispensa de prova, no período de 16 de dezembro a 21 de janeiro de 2022, por meio do Sistema Enade, mediante apresentação de documentação comprobatória. O mesmo deve ser feito em caso de diagnóstico de alguma das outras doenças infectocontagiosas listadas no edital do exame.

A documentação será analisada pelo Inep. A aprovação da documentação garante a dispensa da prova e a regularidade no exame somente se o participante do Enade tiver finalizado o preenchimento do Questionário do Estudante. Então, mesmo os estudantes que estão com sintomas de covid-19 ou outra doença e não poderão realizar o exame, devem preencher o questionário.

Provas

Realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Enade 2021 será composto por uma prova com 40 perguntas. O conteúdo é dividido entre 10 questões de formação geral, com temas comuns a todos os cursos, e 30 questões de componente específico, com perguntas próprias de cada área. Quanto ao formato das questões, são, no total, cinco questões discursivas e 35 de múltipla escolha. Os estudantes terão 4 horas para realizar a prova.