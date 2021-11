Mirando vaga na Libertadores, o Corinthians pega o Cuiabá

Tentando ganhar pontos para garantir uma vaga na próxima edição da Taça Libertadores, o Corinthians recebe o Cuiabá em São Paulo, neste sábado (13) a partir das 21h (horário de Brasília), em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ocupando a 6ª posição com 47 pontos, o Timão tenta retomar o caminho das vitórias após a derrota de 3 a 0 para o líder Atlético-MG. Já o Dourado chega ao confronto ocupando a 11ª posição com 39 pontos.

Para esta partida, o Corinthians certamente conta com o apoio da sua apaixonada torcida, o que, para o meio-campista Renato Augusto, será uma grande vantagem: “Em razão da volta da torcida, estaremos muito mais fortes em casa. Isso é óbvio, sabemos disso e quem vem jogar contra a gente sente isso. Eles sabem da pressão que é”.

Renato deve continuar atuando como a referência do ataque, função que tem exercido nas últimas partidas. Desta forma a equipe comandada pelo técnico Sylvinho deve entrar em campo com a seguinte formação: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Gabriel, Du Queiroz, Giuliano, Gustavo Mosquito e Róger Guedes; Renato Augusto.

Já o Cuiabá chega com duas ausências certas, Auremir e Elton, que estão em processo de recuperação de lesão. Quem também está fora é o atacante Jonathan Cafú, que pertence ao Corinthians. Outro jogador que tem vínculo com o Timão é o goleiro Walter, que jogará após o Dourado pagar multa.

Sextou com treino pela manhã no CT do Dourado. Grupo embarca ainda hoje para São Paulo ??????#OrgulhodeMatoGrosso #MatoGrossonaSerieA pic.twitter.com/LtB8VudcVq