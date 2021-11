Vestibular Unesp 2022: saiba o que levar no dia da prova

A primeira fase do vestibular Unesp (Universidade Estadual Paulista) 2022 será realizado neste domingo (14) e na segunda-feira (15) para 69 mil candidatos. Nesta edição são ofertadas 7.690 vagas em 136 cursos de graduação.

Os estudantes devem usar máscara cobrindo o nariz e a boca e manter o distanciamento mínimo de 1,5 m dos demais candidatos. Veja o que levar no dia do exame e também o que é permitido e proibido:

Material para a Prova:

Para realização da prova será permitida o uso de caneta esferográfica com tinta preta; régua transparente; máscaras de proteção facial reserva; saco plástico para acondicionamento e/ou descarte de seu material de proteção utilizado (máscaras, luvas, etc), seguindo as recomendações dos órgãos de saúde.

Documentos

O candidato deverá exibir, em todas as provas, original de um dos seguintes documentos de identificação: RG (Cédula de Identidade), CNH (Carteira Nacional de Habilitação), Certificado Militar, CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social), Passaporte, RNE (Registro Nacional de Estrangeiros), Carteiras de Identidade expedidas pelas Forças Armadas, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares; Carteira de Órgão ou Conselho de Classe.

Medidas Sanitárias

Será obrigatório o uso de máscaras de proteção facial com cobertura total de nariz e boca, durante todo o período de realização da prova. Considerando as recomendações governamentais, com vistas à prevenção do contágio e ao combate da covid-19 serão observados os cuidados de distanciamento social e higienização, devendo o candidato que estiver com sintomas ou que teve contato com alguém doente ou com suspeita, não comparecer ao local de prova.

Proibido

Não é permitido, durante as provas, a utilização de aparelho eletrônico, tais como calculadora, telefone celular, relógio, reprodutor de áudio de qualquer natureza ou de qualquer material que não seja o fornecido pela Fundação Vunesp, nem uso de protetor auricular, boné, gorro, chapéu e óculos de sol.

Por medida de segurança, os candidatos deverão manter as suas orelhas visíveis à observação do fiscal de sala. Portanto, não serão permitidos cabelos longos soltos, bandanas ou similares.

O não atendimento às orientações ou o não cumprimento dos protocolos e medidas sanitárias em decorrência da pandemia ocasionada pela crise sanitária, acarretará a exclusão do candidato do vestibular.

De acordo com o manual do canditato, "como forma de garantir a lisura do processo seletivo, será utilizado aparelho de detecção de metais durante toda a realização das provas. A Vunesp efetuará filmagem nas salas de provas como recurso adicional para evitar fraudes. As imagens serão preservadas na forma da lei, conforme previsto no edital."

