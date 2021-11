13,41% da população de Tenente Portela já contraiu o novo coronavírus

O boletim epidemiológico da sexta-feira (12/11) mostra que 1.840 pessoas, ou 13,41% da população de Tenente Portela, já se contaminou com o novo coronavírus. Do total de moradores infectados, 1.779 estão curados.

No momento, o município tem 25 casos ativos da doença e 25 pacientes esperando o resultado de exames laboratoriais. A Covid-19 ocasionou a morte de 36 domiciliados em Tenente Portela.

A Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS) já processou 8.791 testes para detecção do vírus, dos quais, 6.981 indivíduos tiveram resultado negativo.

Com suspeita de contaminação, dois residentes em Tenente Portela estão internados no Hospital Santo Antônio (HSA). Ambos ocupam leito na enfermaria.

