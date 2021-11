Administração Municipal de Redentora firma parceria com Escola Estadual de Miraguaí

A Secretária Municipal de Educação e Cultura, Eliane Amaral Costa, recebeu na manhã desta quinta-feira (11/11), uma comissão da Escola Estadual Fagundes Varela, de Miraguaí. A reunião foi realizada no Gabinete da Secretária e contou com a participação dos servidores do Setor de Transporte da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Antônio Carlos Della Flora e Mayara Ribeiro Froner.

O assunto tratado foi uma parceria entre a Administração Municipal de Redentora, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e a Escola Fagundes Varela, representada na reunião por Rejane Hardt, Eliane Guterres e Rejane Feller, com relação a transporte escolar para o Curso Normal (Magistério) e também estágio para os alunos do educandário no Município de Redentora.

