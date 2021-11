Vacinação com as duas doses contra a Covid-19 já alcançou 78,9% da população em Tenente Portela

O Sistema de Monitoramento da Secretaria de Estado da Saúde aponta que 90,9% dos portelenses tomaram ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19.

Dados do sistema de Monitoramento da Imunização Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde atualizado na manhã desta sexta-feira, (12/11), mostram que 78,9% da população estimada de Tenente Portela já completou o esquema vacinal. Este percentual refere-se aos portelenses que tomaram duas doses do imunizante.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde estes números poderiam ter avançado mais. Ocorre que muitas pessoas não seguiram o calendário vacinal e deixaram de tomar a segunda dose. A titular da pasta, Magna Sinhori, reforça que a imunização completa somente ocorre após a aplicação da D2. Para quem perder o prazo, um novo agendamento deve ser feito junto a Secretaria de Saúde (fone 3551 3400, ramal 1).

Em relação à primeira dose, o percentual é de 90,9%. O sistema ainda mostra que 1.640 idosos com mais de 60 anos e profissionais de saúde já receberam a dose de reforço (3ª).

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:



Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.