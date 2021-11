Conserto de rua sem sinalização deixa motociclista ferido em Horizontina

No início da noite de quinta-feira (11/11), um piloto de uma moto ficou ferido após uma queda na rua Assis Brasil, no bairro Colatto, em Horizontina.

De acordo com informações, o homem pilotava a motocicleta e foi surpreendido por um monte de pedras no meio da rua, o que ocasionou a queda.

Moradores socorreram o motociclista que foi conduzido para o Hospital Osvaldo Cruz. A moto ficou bastante danificada.

No local, o setor responsável executou um conserto na rua e deixou pedras soltas, sem nenhum tipo de sinalização.

