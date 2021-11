Redentora tem 20 casos ativos de Covid-19

A Administração Municipal de Redentora através da Secretaria Municipal de Saúde atualizou, nesta quinta-feira (11/11), seu boletim epidemiológico da Covid-19.

Conforme o Boletim são vinte os casos ativos da doença sendo acompanhados, há dois casos de hospitalizações relacionadas à doença em UTI, o número de óbitos registrados em decorrência da doença desde o início da pandemia é de vinte e oito.

Desde o início da pandemia 1077 pessoas testaram positivo para a Covid-19 no município, destas 1029 estão curadas.

