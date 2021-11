Prefeitura suspende preventivamente alvará do Clube de Tiro de Santo Augusto

A Prefeitura de Santo Augusto suspendeu preventivamente nesta quarta-feira, (10/11), o alvará de funcionamento do Clube de Tiro de Santo Augusto, localizado em Pedro Paiva. A informação foi confirmada pela Prefeita, Lilian Fontoura Depiere.

Segundo informações da Assessora Jurídica, Sabrina Anziliero Amaral Tomelero, a suspensão é por prazo indeterminado, até que sejam cumpridas as disposições legais que constam no Código de Postura Municipal, entre elas, apresentação de um estudo de impacto de vizinhança. Por ser uma atividade considerada especial, esse estudo deveria ter sido apresentado antes da concessão do alvará, o que não ocorreu quando o empreendimento foi liberado, em 2020, pontuou Sabrina.

Na manhã de ontem, conforme informações da Rádio Querência, atividades no Clube de Tiro causaram transtornos durante o período de aula na Escola Municipal Antônio João.

De acordo com o diretor do educandário, Leandro Radin, o forte barulho dos estampidos causou insegurança, alguns alunos e responsáveis se assustaram. As aulas seguem normais na instituição.

A Brigada Militar recebeu um chamado de moradores e foi até Pedro Paiva apurar os fatos. A BM não informa detalhes.

Contatado, o Ministério Público afirmou que aguarda respostas do Executivo Municipal para instruir o procedimento.

O Clube de Tiros operava regularmente desde meados de outubro, após um período de interdição para adequações no espaço. Há informações de que uma atividade específica ocorreu na quarta-feira, por isso houve maior movimentação no Clube.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:



Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.