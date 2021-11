Brasileiro: Athletico-PR passa pelo Ceará em Curitiba

O Athletico-PR derrotou o Ceará por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (10) na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os gols do time da casa foram marcados pelo atacante Renato Kayser, aos 43 minutos da primeira etapa, e pelo zagueiro Pedro Henrique, aos 22 do segundo tempo. Pelos cearenses, o atacante Rick balançou as redes aos seis minutos da etapa final.

Com o resultado, o Furacão chegou aos 41 pontos, na 9ª posição. O Vozão se manteve com 39 pontos, no 11º lugar.

Na próxima rodada, o Athletico-PR visitará o Internacional no Beira-Rio no sábado (13). O Ceará receberá o Sport no domingo (14).