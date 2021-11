Skeleton: Nicole Silveira é campeã da Copa América

A gaúcha Nicole Silveira venceu as três etapas da Copa América de Skeleton, disputadas na localidade canadense de Whistler. A última conquista ocorreu na terça-feira (9), com o tempo de 53s85 na primeira descida e 53s91 na segunda. Assim a brasileira foi a mais rápida totalizando o tempo de 1min47s76.

É OURO! É OURO! É OURO!



Pode avisar que a Nicole vai pedir música, hein! ????????



A brasileira segue dando show na Copa América de skeleton e VENCE a 3ª etapa da competição. Terceiro OURO consecutivo para o ????????! ????????????



Tá difícil de parar!!! ????? pic.twitter.com/w9sBd8YPr6 — Time Brasil (@timebrasil) November 9, 2021

Desta forma a atleta alcançou a marca de 225 pontos no ranking internacional, classificação utilizada para definir os participantes da próxima edição da Olimpíada de Inverno, que acontece em Pequim em 2022. No dia 16 de janeiro serão definidas as 25 atletas que buscarão as medalhas na modalidade.

A prata na Copa América no Canadá ficou com a anfitriã Madison Charney, com o tempo de 1min48s75. Hallie Clarke, também do Canadá, fechou o pódio com 1min49s09.

A partir desta quinta-feira (11), Nicole inicia os treinos para a Copa Intercontinental, que acontece entre os dias 13 e 14 também em Whistler. Já de 19 a 26 de novembro, em Innsbruck (Áustria), ocorre a primeira etapa do Mundial da modalidade.