Sessão especial vai comemorar o Dia Nacional do Delegado de Polícia

Geraldo Magela/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (10), uma sessão especial para comemorar o Dia Nacional do Delegado de Polícia (RQS 1.924/2021), que é celebrado anualmente no dia 3 de dezembro. A data da homenagem ainda será agendada.

Segundo o autor do requerimento, senador Humberto Costa (PT-PE), neste ano será comemorado o 180º aniversário de criação do cargo de delegado de polícia no Brasil. O senador conta que foi em um 3 de dezembro, no ano de 1841, que o imperador Dom Pedro II instituiu o cargo de chefe de polícia para o município da Corte e para cada uma das províncias imperiais, criando, assim, os cargos de delegado e subdelegado.

Humberto Costa ainda destacou que o Dia do Delegado de Polícia foi instituído pela Lei 13.567, de 2017. O delegado, conforme definiu o senador, é aquela autoridade que se destaca por estar sempre à disposição do cidadão e por ser a figura garantidora da legalidade. Para Humberto Costa, a sessão especial será uma forma de homenagear as mulheres e os homens que estão à frente dessa luta em defesa da cidadania e da segurança da sociedade brasileira.