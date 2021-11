Anastasia relata possibilidade de acordo de cooperação entre Brasil e Azerbaijão

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (10), o senador Antonio Anastasia (PSD-MG) relatou viagem ao Azerbaijão na qual se discutiu a possibilidade de o Brasil participar de ações de recuperação e de reconstrução, por meio de cooperação nas áreas agrícola, científica e educacional, do território de Nagorno-Karabakh, recém-incorporado ao país da Ásia Central, depois de anos de conflito com a Armênia.

— Então, eu quero fazer essa referência, por se tratar de uma nação amiga, que pretende ter a cooperação e o apoio do Brasil nessas áreas e que também são as oportunidades para a consolidação do processo de paz e [...] que permite, de fato, que o Brasil tenha uma posição geopolítica mais presente naquela região e que, de fato, permita às nossas empresas e à cooperação das nossas universidades uma alternativa interessante, disse.

Antonio Anastasia explicou que o Brasil chegou a participar, nos anos de 1990, de uma tentativa de solução pacífica do conflito entre o Azerbaijão e a Armênia, promovida pela Organização das Nações Unidas.

O senador informou ainda que a viagem ao Azerbaijão ocorreu depois de um convite do governo daquele país, sem qualquer custo para o Senado.