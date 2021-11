Senado concede à Teresópolis título de Capital Nacional do Montanhismo

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (10), projeto de lei (PL 2.399/2021) do senador Romário (Podemos-RJ) que confere à cidade de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro, o título de Capital Nacional do Montanhismo. A matéria segue agora para análise da Câmara dos Deputados.

O relator da matéria, senador Carlos Portinho (PL-RJ), ressaltou em seu parecer que o município fica situado a 871 metros do nível do mar, na região serrana do Rio de Janeiro, e é contemplado por três unidades de conservação: Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Parque Estadual dos Três Picos e Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, que segundo ele, é o paraíso dos alpinistas e montanhistas. Entre os pontos mais visitados o senador destacou a Pedra do Sino, a Verruga do Frade, a Agulha do Diabo e o Dedo de Nossa Senhora.

— Por essas formações montanhosas, a cidade, que possuiu mais de cem picos, já é celebrada como a capital nacional do montanhismo no Brasil e atrai constantemente estrangeiros para esse tipo de turismo. Moradores e visitantes podem usufruir de três unidades de conservação — destacou.

Para Romário, conceder o título à cidade se justifica por ela já ser assim considerada a nível nacional, reconhecendo a força da atividade para atração turística da região.

— Não resta dúvida que esta cidade merece ser reconhecida como a Capital Nacional do Montanhismo, sendo também o berço de um dos grandes alpinistas do Brasil, Mozart Catão, que foi o primeiro brasileiro a escalar o Everest. A condição geográfica propícia e as baixas temperaturas fortalecem o turismo local no inverno. A rede hoteleira e a gastronomia favorecem as visitações e são atrativos para pessoas de diversos lugares do Brasil e até do exterior — disse na justificação do projeto.