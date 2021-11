Projeto que institui Dia Nacional em Homenagem às Vítimas de Covid-19 é retirado de pauta

Foi adiada a votação do projeto de lei que institui 12 de março como o Dia Nacional em Homenagem às Vítimas de Covid-19. A proposta (PL 2.356/2021) é dos senadores Rogério Carvalho (PT-SE) e Humberto Costa (PT-PE) e tramita em conjunto com o PL 3.819/2021, de autoria da CPI da Pandemia. De acordo com o senador Romário (PL-RJ), que presidia a sessão do Plenário, a matéria foi retirada a pedido da relatora, senadora Simone Tebet (MDB-MS).

Os autores do projeto justificam a escolha da data por ter ocorrido em 12 de março de 2020 a primeira morte por covid-19 no Brasil. O objetivo, segundo eles, é fazer uma “justa homenagem” às vítimas da pandemia e lembrar também o trabalho heróico desempenhado pelos trabalhadores brasileiros, formais e informais, “que arriscaram suas vidas para manter em funcionamento serviços e atividades essenciais à sociedade”.