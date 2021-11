Telmário quer fim de acolhimento de venezuelanos em Roraima

Em pronunciamento nesta quarta-feira (10), o senador Telmário Mota (Pros-RR) defendeu o fim da política de acolhimento de venezuelanos no território de Roraima. Segundo ele, o estado não tem estrutura para receber tantos migrantes, o que prejudica tanto os roraimenses, quanto os que vieram de fora com promessas que não se concretizaram.

— Roraima ficou inchada. Resultado disso é que hoje nós temos carência. Na saúde, por exemplo, nós temos mais de 6.500 cirurgias eletivas a serem efetuadas. As pessoas [estão] ficando sequeladas, as pessoas [estão] morrendo, porque o estado não tem condições de dar essa saúde, de oferecer essas cirurgias — declarou Telmário.

Para o senador, o governo federal precisa investir dinheiro público para resolver outros problemas que afligem a população de Roraima, como o da interligação do estado ao sistema elétrico nacional e o da regularização fundiária.

— Ou acaba com essa acolhida ou ela acaba com o estado de Roraima. Hoje, no município de Pacaraima, não existe mais qualidade de vida. É assalto, é roubo, é crime. Isso sem falar que a cidade é uma fedentina. As ruas são utilizadas para necessidades fisiológicas — afirmou Telmário.