Comissão Senado do Futuro debate política pública para agricultura irrigada

A Comissão Senado do Futuro (CSF) faz nesta sexta-feira (12), às 10h, audiência pública para debater a organização e a consolidação de uma política para a agricultura irrigada no Brasil.

Segundo o senador Izalci Lucas (PSDB-DF), presidente da CSF e autor do requerimento para o debate, a discussão deverá “permitir a organização de um grupo de trabalho que possa contribuir para a sistematização das informações, bem como para a articulação institucional de atores nacionais e estaduais com potencial para operacionalizar as propostas respectivas”.

Izalci destaca ainda o potencial de aumento da disponibilidade de água em sub-bacias pelas inovações institucionais propostas, que apontam para a gradativa eliminação dos riscos hídricos, “hoje responsáveis pela situação de penúria existente nos reservatórios destinados à hidroeletricidade, praticamente vazios”.

Foram convidados a participar da audiência pública o diretor de Infraestrutura Geocientífica do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), Paulo Afonso Romano; o pesquisador do Centro de Instrumentação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa/São Carlos) Paulo Estevão Cruvinel; o diretor do Departamento de Desenvolvimento Regional e Urbano (Ministério do Desenvolvimento Regional), Francisco Soares de Lima Junior; e o especialista em competitividade e sustentabilidade para o desenvolvimento regional do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, Pedro Cavalcante.