Tenente Portela possui 25 casos ativos de Covid-19

Conforme o boletim epidemiológico publicado na tarde da quarta-feira (10/11), além das 25 pessoas consideradas casos ativos do novo coronavírus, outros 13 residentes em Tenente Portela aguardam o resultado de exames laboratoriais.

Desde o início da pandemia, o município contabiliza 1.835 moradores infectados, dos quais, 1.774 estão recuperados e 36 morreram. O óbito mais recente atribuído à doença aconteceu na segunda quinzena de setembro.

O Hospital Santo Antônio (HSA) permanece com apenas um domiciliado em Tenente Portela internado por causa da Covid-19. Ele tem diagnóstico positivo para o vírus e ocupa leito na enfermaria.

